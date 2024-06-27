Українські біженці у Польщі можуть отримати гроші на оренду житла

Українські біженці у Польщі можуть розраховувати на допомогу у пошуку та оренді житла за програмою "Крок доДому", яку реалізує Фундація Habitat for Humanity Poland, повідомляє РБК-Україна.

Публікація Habitat.pl розповідає про програму.

Хто може скористатись програмою

Крок Додому (КДД) - це програма для українських біженців, які мають труднощі з орендою житла в Польщі.

Учасниками програми можуть стати українці, які відповідають наступним критеріям:

перетнули кордон після 24 лютого 2022 року і можуть документально це підтвердити

на момент подачі заявки перебувають на території Польщі

готові орендувати житло щонайменше впродовж 12 місяців

мінімальний дохід домогосподарства, залежно від воєводства (від 3 000 до 4 500 злотих)

належать до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла

Перелік усіх критеріїв, яким повинен відповідати учасник програми, можна знайти тут﻿.

Важливо, що учасники програми повинні прагнути до підписання договору оренди, зокрема: до перегляду пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань тощо.

Кандидат в учасники програми повинен:

перебувати в місті, де шукає квартиру

мати вільний час, наприклад, для перегляду квартир

оперативно комунікувати з Habitat Poland

надавати правдиву та актуальну інформацію про свою житлову ситуацію

Яку підтримку надає програма

Під час пошуку житла:

інструкція для самостійного пошуку житла (міні-посібник)

дистанційні послуги агента з нерухомості - пошук пропозицій житла за критеріями заявника

дофінансування за послуги агента з нерухомості - доплата за послуги агента з нерухомості, обраного та оплаченого учасником (за умови підписання договору оренди)

Під час підписання договору оренди:

надають зразки договорів оренди

страхування для учасника програми та власника житла

послуги пов’язані з тимчасовою орендою (адреса, нотаріус, переклад)

Фінансова підтримка (за умови відповідності додатковим критеріям):

дофінансування до депозиту

часткова доплата до орендної плати

Покращення життєвої ситуації:

дофінансування додаткових послуг, після консультації з фахівцем: мовні курси, професійне навчання, догляд за дітьми тощо

інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб

Як подати заявку на участь у програмі

Усі заявки розглядають, а тоді Фундація надає відповідь на електронну пошту. Іноді цей процес може тривати понад 7 днів.

Для участі потрібно заповнити АНКЕТУ﻿.

Заявку на участь у програмі слід подати не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.