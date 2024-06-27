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Українські біженці у Польщі можуть отримати гроші на оренду житла

Українські біженці у Польщі можуть отримати гроші на оренду житла
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Українські біженці у Польщі можуть розраховувати на допомогу у пошуку та оренді житла за програмою "Крок доДому", яку реалізує Фундація Habitat for Humanity Poland, повідомляє РБК-Україна.

Публікація Habitat.pl розповідає про програму.

Хто може скористатись програмою

Крок Додому (КДД) - це програма для українських біженців, які мають труднощі з орендою житла в Польщі.

Учасниками програми можуть стати українці, які відповідають наступним критеріям:

  • перетнули кордон після 24 лютого 2022 року і можуть документально це підтвердити
  • на момент подачі заявки перебувають на території Польщі
  • готові орендувати житло щонайменше впродовж 12 місяців
  • мінімальний дохід домогосподарства, залежно від воєводства (від 3 000 до 4 500 злотих)
  • належать до групи, яка особливо наражається на ризик втрати житла

Перелік усіх критеріїв, яким повинен відповідати учасник програми, можна знайти тут﻿.

Важливо, що учасники програми повинні прагнути до підписання договору оренди, зокрема: до перегляду пропозицій, комунікація з орендодавцями та Habitat Poland, перегляд помешкань тощо.

Кандидат в учасники програми повинен:

  • перебувати в місті, де шукає квартиру
  • мати вільний час, наприклад, для перегляду квартир
  • оперативно комунікувати з Habitat Poland
  • надавати правдиву та актуальну інформацію про свою житлову ситуацію

Яку підтримку надає програма

Під час пошуку житла:

  • інструкція для самостійного пошуку житла (міні-посібник)
  • дистанційні послуги агента з нерухомості - пошук пропозицій житла за критеріями заявника
  • дофінансування за послуги агента з нерухомості - доплата за послуги агента з нерухомості, обраного та оплаченого учасником (за умови підписання договору оренди)

Під час підписання договору оренди:

  • надають зразки договорів оренди
  • страхування для учасника програми та власника житла
  • послуги пов’язані з тимчасовою орендою (адреса, нотаріус, переклад)

Фінансова підтримка (за умови відповідності додатковим критеріям):

  • дофінансування до депозиту
  • часткова доплата до орендної плати

Покращення життєвої ситуації:

  • дофінансування додаткових послуг, після консультації з фахівцем: мовні курси, професійне навчання, догляд за дітьми тощо
  • інформаційна підтримка та перенаправлення до допоміжних служб

Як подати заявку на участь у програмі

Усі заявки розглядають, а тоді Фундація надає відповідь на електронну пошту. Іноді цей процес може тривати понад 7 днів.

Для участі потрібно заповнити АНКЕТУ﻿.

Заявку на участь у програмі слід подати не раніше, ніж за 31 день до запланованої дати початку оренди.

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