У Міноборони розповіли, чому не підтримують продовження терміну поновлення даних

В Міністерстві оборони вважають, що військовозобов'язані українці мають достатньо можливостей оновити свої військово-облікові дані до 16 липня і тому не підтримують подовження цих строків, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник МОУ старший лейтенант Дмитро Лазуткін в ефірі національного телемарафону.

"Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроєкт і не вважає доцільним продовження терміну з 60 до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та (додатку) "Резерв+", де це зробити можна за лічені хвилини. Всі військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть це зробити. Тому ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін. Зараз потрібно негайно оновити військово-облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні захищати Батьківщину".

На уточнююче запитання Лазуткін зазначив, що станом на ранок 27 червня, 2 мільйони 430 тисяч військовозобов’язаних українців оновили свої дані, з них – 1 млн 852 тисячі – через застосунок "Резерв+".

Що передувало:

Міністерство оборони України з різницею в один день відповіло Верховній Раді листами, що спочатку підтримує, а потім не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня 2024 року.