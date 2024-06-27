На Миколаївщині викрили схему для зняття чоловіків з військового обліку. Так, двоє молодиків за 15 тисяч доларів обіцяли "впливати" на посадовців медзакладу для оформлення інвалідності, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що двоє миколаївців - 20 та 22 років, спланувавши схему незаконного заробітку, змовились спільно надавати послуги чоловікам призовного віку незаконно ухилятися від проходження військової служби.

Один із ділків повинен був підшукувати клієнтів, а інший нібито мав можливість впливати на посадових осіб обласного центру медико-соціальної експертизи.

В результаті спільної роботи зловмисників клієнти, сплативши 15 тисяч доларів, отримували обіцянку набути статусу людини з інвалідністю, що, в свою чергу, дозволяє військовозобов’язаним чоловікам перетнути державний кордон".

Після отримання останньої частини коштів у сумі 3000 доларів правоохоронці затримали зловмисників.

Затриманим повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди".

Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває досудове розслідування.