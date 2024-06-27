Єрмак: Росіяни інвестують мільйони у наратив про "корумповану Україну"

Росіяни інвестують мільйони в просування на заході наративу щодо того, що Україна є найкорумпованішою країною в світі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Цікаво те, як часто боротьба з корупцією в Україні підміняється маніпуляціями і роботою виключно у власних інтересах. Україна не є найбільш корумпованою країною світу. Корупція існує всюди, і для боротьби з нею в нас створена велика антикорупційна інфраструктура. Я постійно спілкуюсь із західними партнерами, вони завжди відзначають наш рівень і успіхи в подоланні корупції" , - зазначив Єрмак.

За його словами, деякі люди навмисно масштабують проблему, бо інакше може втрачатись сенс їх роботи. Таким чином допомагаючи росіянам, які інвестують мільйони в просування на заході наративу "Україна - найкорумпованіша держава".