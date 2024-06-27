Посол США: Китай фактично став на бік Росії у війні проти України

Посол Сполучених Штатів у КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральним у загарбницькій війні, яку Росія веде проти України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Sky News.

Виступаючи у Китайському фінансовому хабі в Шанхаї, він вказав, що попри свої заяви про нейтралітет Пекін надає Москві низку технологій, підтримуючи міцні торговельні зв'язки з РФ протягом усієї війни в Україні.

За його словами, Китай "є не нейтральним, а фактично став на бік Росії у цій війні".

"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти стільки компонентів, технологічних складових, мікропроцесорів і нітроцелюлози в РФ для посилення й зміцнення її оборонної галузі в цій жорстокій війні", – сказав Бернс.

Посол Сполучених Штатів також зауважив, що повномасштабне російське вторгнення в Україну, яке триває вже третій рік, стало "екзистенційною кризою" в Європі.

Минулого тижня віцеканцлер Німеччини Роберт Габек під час візиту до КНР знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну.

Водночас Пекін заявив, що НАТО "слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

Перед тим країни "Групи семи" оголосили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.