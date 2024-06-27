Удар по військовому полігону в Криму: площа пожежі зросла в кілька разів

Площа пожежі на військовому полігоні на мисі Чауда в тимчасово окупованому Криму за минулу добу зросла в кілька разів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє "Крим Реалії" в Telegram.

Порівняння супутникових знімків за 25 і 26 червня показує, що охоплена пожежею територія значно зросла, внаслідок чого вогонь дійшов до будівель на території військової частини.

На мисі Чауда розташовані позиції берегової та протиповітряної оборони армії РФ. Також звідси Росія запускає по території України баражуючі боєприпаси типу "Шахед/Герань".

Що передувало:

В окупованому Криму сталася пожежа на мисі Чауда, де розташований військовий полігон армії РФ, звідки окупанти запускають безпілотники по Україні.

На супутниковому знімку, зробленому вранці в понеділок (24 червня - ред.), було добре видно пожежу.