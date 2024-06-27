Міноборони: У додатку "Резерв+" вже згенерували понад 1 млн QR-кодів

За тиждень від старту послуги функцією отримати цифровий військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" скористалися понад мільйон українців, повідомляє Українська правда.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, яку цитує пресслужба МОУ.

"Тепер у застосунку Резерв+ є QR-код, завдяки якому більше не потрібно носити військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Цифрова версія має таку ж юридичну силу, як і паперова. Раніше на оформлення таких документів треба було багато часу і паперу, а тепер це займає лише кілька хвилин і кілька кліків".

В МОУ зазначають, що таким чином майже половина користувачів застосунку, які оновили свої дані, тепер можуть не носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення.

Що передувало:

18 червня у мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.