У яких країнах ЄС українці отримують значно вищу зарплату - дослідження

Громадяни України, які працюють у Німеччині та Нідерландах, отримують значно вищу чисту зарплату, ніж в Україні, повідомляє Економічна правда.

Такі результати спільного дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Згідно з дослідженням, у середньому у Німеччині українці заробляють 1334 євро на місяць нетто ("чистими"). Це приблизно в чотири рази перевищує середню зарплату нетто в Україні.

В Нідерландах середня зарплата нетто українців становить 1104 євро на місяць, що приблизно втричі перевищує середню зарплату в Україні.

Майже три чверті респондентів в обох країнах (70% у Німеччині та 73% у Нідерландах) оцінюють свій фінансовий стан як "середній".

Водночас, більшість українських біженців у Німеччині (63%) та Нідерландах (значно більше, 81%) покладаються на місцеву фінансову допомогу.

Нагадаємо:

Громадяни України після початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року створили в Польщі майже 8 тис. малих і середніх компаній, а ще понад 50 тис. зареєструвалися приватними підприємцями.