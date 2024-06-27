АТЕШ: Одна з бригад РФ втратила 95% складу на Запорізькому напрямку

Російські командири відправляють військових на "м'ясні штурми" на Запорізькому напрямку. Одна з бригад під час такого "маневру" втратила 95% складу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "Атеш".

"Агент із числа військовослужбовців 38-ї ОБРП РФ повідомив про те, що на Запорізькому напрямку вкрай жахлива ситуація. У районі бойових дій біля населеного пункту Мирне російські командири відправляють свої підрозділи на "м'ясні" штурми", - йдеться у повідомленні.

Під час одного з таких штурмів за участю 38-ї ОМБр, за даними партизанів, підрозділ втратив 95% особового складу.

Агент наголошує, що такі випадки не поодинокі на даній ділянці фронту.

Ситуація на фронті

Російські командири постійно використовують "м'ясні штурми" на фронті. Так, як зазначають у Генштабі, з початку доби, 27 червня, на лінії фронту зафіксовано вже 48 бойових зіткнень.

Зокрема, на Оріхівському напрямку росіяни штурмували в районі Малої Токмачки.