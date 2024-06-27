Як будуть карати тих, хто не оновив дані у ТЦК: що відомо

18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов'язані громадяни мають оновити свої дані впродовж 60 днів. На тих, хто не зробить цього у встановлений термін, чекають "санкції" - штрафи й обмеження, повідомляє РБК-Україна.

Сайт нагадує, кому, як і в який термін потрібно актуалізувати персональну інформацію, а також розповідає, кому і за яких обставин загрожує покарання.

Кому, як і в який термін потрібно оновити дані

Згідно з чинним законодавством, актуалізувати інформацію про себе потрібно:

військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років

призовникам і резервістам

заброньованим особам

особам, які мають відстрочку

військовозобов'язаним жінкам

Оскільки новий мобілізаційний закон набув чинності 18 травня 2024 року, а оновити персональні дані українцям потрібно впродовж 60 днів, зробити це необхідно до 16 липня:

у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах)

за допомогою електронного кабінету призовників, військовозобов'язаних та резервістів у застосунку "Резерв+"

Коли військовозобов'язаних можуть штрафувати

За словами адвоката юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерини Аніщенко, штрафувати військовозобов'язаних можуть за умови, що вони проігнорували повістку.

У коментарі РБК-Україна експерт уточнила, що після 18 травня 2024 року суми штрафів за ухилення від мобілізації становлять:

від 17 000 до 25 000 гривень - за перше правопорушення

від 34 000 до 59 500 гривень - для посадових і юридичних осіб

"Коли військовозобов'язаний не з'явився за повісткою, тоді ТЦК направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адміністративне затримання. Якщо цього впродовж п'ятьох днів не зробили, чоловіку надсилають ще один документ - "вимогу". Це вже не рекомендація, а зобов'язання прийти до військкомату" , - пояснила вона.

В іншому випадку працівники ТЦК та СП будуть вимушені звернутися до суду - із заявою про заборону цій особі керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину (як на ухилянта).

Хто і як стягуватиме штрафи

За словами речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна, "якщо військовослужбовці ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів з'ясують, що громадянин не виконав вимогу закону і не уточнив свої персональні дані, найімовірніше, йому буде вручена повістка".

Якщо ж дійде до штрафів, процедура дещо ускладнюється. Оскільки стягування штрафів та арешт коштів на рахунках не входять до компетенції ТЦК та СП, у разі несплати порушником коштів впродовж 15 днів, ТЦК звертатиметься до Державної виконавчої служби.

"Виконавча служба здійснює примусове стягнення. Але, наскільки мені відомо, це вже буде у подвійному розмірі суми штрафу. І також правопорушнику доведеться заплатити виконавчий збір. Заходи примусового виконання рішень описані в статті 10 закону України "Про виконавче провадження" , - пояснив майор.

Військовий зауважив, що нова стаття у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під назвою "Заходи впливу" передбачає також звернення начальника ТЦК та СП до поліції - щодо людини, яка не виконала мобілізаційні обов'язки.

Чи дійсно ухилянти втратять водійські посвідчення

"У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення, начальник ТЦК надсилає такому громадянину у паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків" , - розповів Істомін.

Якщо ж громадянин добровільно впродовж 10 календарних днів із дня вручення вимоги не виконав зазначеного обов'язку, ТЦК та СП звертається до суду.

"Стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення" , - уточнив військовий.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у коментарі РБК-Україна підтвердив, що в законі йдеться про тимчасове обмеження керування транспортним засобом.

"У судовому порядку. Після оновлення даних обмеження скасовується" , - наголосив він.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", "Фокус".