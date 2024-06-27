Мер Мукачева Балога вийшов з-під варти після внесення застави – журналіст

Мер Мукачева Закарпатської області Андрій Балога, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем для продажу землі за заниженою ціною, вийшов з-під варти. За нього внесли 30 млн гривень застави, повідомляє Ділова столиця.

Про це у Telegram повідомив журналіст Віталій Глагола.

"Мер Мукачева Андрій Балога вийшов на волю сплативши заставу в розмірі 30 мільйонів гривень", — пише Глагола.

Нагадаємо, 26 червня ВАКС відправив міського голову Мукачева Андрія Балогу в СІЗО на 2 місяці.

Мера взяли під варту з можливістю внесення застави у 30 млн грн. Балозі також заборонили залишати Мукачево без дозволу слідчого та зобов'язали здати закордонні паспорти.

Андрія Балогу підозрюють у махінаціях із землею. Його разом з головою Мукачівської районної ради Михайлом Ланьом підозрюють у продажі землі в центрі міста за заниженою ціною.

25 червня СБУ затримала мера Мукачева Андрія Балогу, голову райради Михайла Ланя, а також начальника земельного відділу міськради Артура Саміляка. Затримання пов‘язане з корупційною схемою продажу стадіону "Авангард" та майже 3 га землі. За даними слідства, міський голова забезпечив продаж ділянки за ціною, заниженою у майже дев’ять разів приватному товариству, фактично підпорядкованому голові райради.