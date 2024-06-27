Інтернет-провайдери Криму другий день потерпають від DDoS-атак ГУР – джерела

Другий день тривають масовані DDoS-атаки на інтернет-провайдерів Криму, повідомляє Економічна правда.

За даними джерел "УП", за ними стоять фахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

Про триваючі хакерські атаки повідомляє 27 червня пропагандистське видання РФ "РИА Новости" з посиланням на так званий "Мінінформ" окупованої АРК.

"Провайдерами проводяться роботи з відбиття атак. Можливі перебої в наданні послуг інтернету" , - розповіла підконтрольна Кремлю заступниця міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку РК Юлія Килик.

Напередодні кримська окупаційна влада повідомила про Ddos-атаки на кількох інтернет-провайдерів, також про аналогічні проблеми розповіли в Севастополі.

Повідомлялося, що профілі атак постійно змінюються, проте "вживають усіх необхідних заходів для їхнього відбиття.

За даними джерел УП в ГУР, це – спецоперація української розвідки.

"Після деокупації Криму, як і інших українських територій, там буде швидкий і якісний інтернет, а наразі окупантам користуватися благами цивілізації зовсім немає потреби. Тим більше це все використовується у військових цілях" , – зазначив співрозмовник УП.

Нагадаємо:

Раніше, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою національної системи платіжних карток (НСПК) – оператора карток "Мир".

Головне управління розвідки повідомляло, що його кіберфахівці у результаті DDoS-атаки отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ і дістали багато даних про військове керівництво окупантів, накази, звіти, розпорядження росіян.