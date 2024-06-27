На Харківщині мають намір посилити примусову евакуацію сімей з дітьми

У Харківській області збираються посилити примусову евакуацію сімей з дітьми з небезпечних районів. Зокрема, це стосується селища Борова Ізюмського району, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Щодо Куп'янського напрямку, враховуючи, що сіра зона дещо збільшилася, ми розглядаємо і будемо приймати рішення на найближчій Раді оборони області щодо обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми", - сказав він.

За словами голови Харківської ОВА, мова йде про декілька населених пунктів і десятки таких сімей.

Щодо Борівського напрямку Ізюмського району місцева влада також має ухвалити такі рішення про примусову евакуацію родин з дітьми.

"Там під евакуацію підпадають 13 населених пунктів і приблизно 20 сімей. Невелика кількість, але ми маємо вжити всіх заходів щодо евакуації, тому що самостійно люди виїжджати не хочуть", - додав Синєгубов.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що у Харківській області бойові дії точаться на двох напрямках - на півночі регіону та на Куп'янському напрямку.

Як зазначають військові, на півночі Харківської області просування ворога не фіксується. У Вовчанську росіяни зав'язли у вуличних боях. Окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі.

Раніше у мережі повідомляли, що окупанти зібрали 10-тисячне угруповання на Куп'янському напрямку з метою просування до Борової.