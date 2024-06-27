П'яне ДТП: Колишньому голові Броварської РДА продовжили утримання під вартою

Шевченківський районний суд продовжив тримання під вартою ексголови райдержадміністрації Броварів Володимира Майбоженка, який у квітні нетверезим врізався в натовп на пішохідному переході, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

Так, Майбоженко залишатиметься під вартою до 26 липня без права внесення застави.

Нагадаємо, 26 квітня в Броварах Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле — це в 10 разів більше, ніж дозволено законом.

Тоді постраждали 4 людини, серед яких — дитина.

Як повiдомлялось, після цього інциденту президент України Володимир Зеленський звільнив Майбоженка з посади голови Броварської РДА.