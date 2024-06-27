Bloomberg: Росія створює тіньовий флот для експорту скрапленого газу

Протягом кількох місяців, що послідували за вторгненням в Україну і введеними у відповідь каральними обмеженнями Заходу, Росія накопичила тіньовий флот для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зараз з'являється все більше свідчень того, що Москва почала робити те саме щодо скрапленого природного газу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає агентство, газ є ключем до планів Кремля щодо збільшення експорту, поповнення державної скарбниці та фінансування його військової машини, але для цього потрібна велика частка світового ринку СПГ, тепер коли колись прибуткову європейську трубопровідну торгівлю практично припинено.

На сьогоднішній день планам розширення перешкоджають санкції США, які не дозволяють іноземним компаніям входити до Арктики та припиняють постачання спеціалізованих криголамів, які життєво необхідні для досягнення арктичних об'єктів.

Нові європейські обмеження, що вводяться наступного року і обмежують доступ до портів, ще більше ускладнюють нинішній ланцюжок поставок.

За даними Equasis, глобальної бази даних судноплавства, за останні три місяці право власності, як мінімум, на вісім судів було передано маловідомим компаніям у Дубаї. Чотири судна мають льодовий клас і вже отримали дозвіл Москви на прохід через російські арктичні води цього літа.

Деталі напрочуд схожі на маневри зі створення тіньового нафтового флоту, включаючи використання непрозорих компаній і кораблів, настільки старих, що у звичайних умовах вони вже були б виведені з експлуатації.

У згуртованій галузі ЗПГ, яка в кілька разів менша за нафтовий ринок, зовсім незвичайно, щоб незнайома компанія закуповувала спеціалізовані судна, вартість яких може становити сотні мільйонів доларів. Страховики як мінімум трьох танкерів також вказані як "невідомі" у базі даних Міжнародної морської організації – ще одна характеристика кораблів тіньового флоту.

"Є кілька ознак, що вказують на зусилля Росії щодо створення тіньового флоту для ЗПГ" , - сказав Мальте Хумперт, засновник Арктичного інституту, аналітичного центру у Вашингтоні, округ Колумбія.

Купівля старих перевізників, передача суден льодового класу дубайському підприємству та рекордна кількість дозволів на Північний морський шлях вказують на те, що частини "пазла тіньового флоту стають на свої місця".

Asya Energy – одне із судів. У червні, коли бойовики-хусити посилили свої атаки на комерційні судна в Червоному морі, воно пройшло на північ водним шляхом неушкодженим - ставши першим газовозом, що перетнув гарячу точку з січня.

22-річне судно Asya Energy, що плаває під прапором Палау, отримало свою нинішню назву в травні і, за даними Equasis, знаходиться під управлінням Nur Global Shipping, компанії, невідомої в галузі та діючої в зоні вільної торгівлі ОАЕ, яку чиновники критикували за відсутність прозорості. Він не має відомого страховика.

Зараз Asya Energy прямує до Середземного моря. Зважаючи на все, газовоз був порожнім і не вказував жодного конкретного пункту призначення.

Nur, яка, згідно з її веб-сайтом, увійшла в енергетичний сектор у 2022 році, з квітня управляє трьома іншими перевізниками ЗПГ – Pioneer, New Energy та Mulan.

За даними Equasis, чотири недавно побудовані судна льодового класу були окремо передані у власність компанії White Fox Ship Management, що також базується в Дубаї. Росія нещодавно схвалила судна - North Air, North Mountain, North Sky та North Way - для плавання в Арктиці цього літнього сезону.

За даними порту, компанія North Way зараз прибуває на термінал Зебрюгге в Бельгії для прийому партії російського газу. За словами чиновника в будівлі, де зареєстрована компанія, White Fox не має офіційного офісу.

Останні санкції

Надохолоджене паливо вимагає більш технічно досвідчених екіпажів і складніших технологій, тому судів стає менше, що полегшує їхнє відстеження за допомогою супутникових даних. У той час як у водах світу курсують 7500 нафтових танкерів різних розмірів, флот ЗПГ не перевищує однієї десятої від цієї кількості.

Перевалка – або переміщення палива з одного судна на інше - може здійснюватися у відкритій воді для нафти та є поширеним засобом маскування її походження. Для ЗПГ це набагато складніше, тому Росія досі використовувала європейські порти для маневру, хоча посилення європейських обмежень означає, що з березня наступного року це буде неможливим.

Росія, яка є четвертим за величиною експортером СПГ, має всі підстави продовжувати пошук альтернативних маршрутів виходу на ринок. США ввели окремі санкції, щоб запобігти початку експорту з "Арктік СПГ 2", нового об'єкта, розробленого "Новатеком", найбільшим експортером СПГ у Росії.

Паралельний флот міг би обійти обмеження і став би ударом по ключовій області, де західні санкції мали негайний і відчутний вплив, полегшивши Москві підтримку своєї економіки під час війни.

"Не дивно, що Росія вдається до створення тіньового флоту СПГ точно так, як вона створила тіньовий нафтовий флот, щоб обійти ціновий ліміт G7 та ЄС на експорт російської нафти" , - сказала Агата Демаре, старший науковий співробітник Європейської ради з питань експорту нафти.

Нагадаємо, наприкінці червня Європейський Союз схвалив 14 пакет санкцій проти Москви. Обмеження вперше торкнуться газу. Зокрема, це заборона на перевалку російського СПГ до третіх країн через ЄС, включаючи заборону на послуги з перевантаження, а також перевалку з судна на судно та з судна на берег та заборону надання інвестицій, послуг та товарів для нових проектів СПГ у Росії.