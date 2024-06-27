Голова Євроради розповів подробиці угоди щодо безпеки з Україною

Україна та Європейський союз сьогодні, 27 червня, підпишуть безпекову угоду. Вона гарантуватиме тривалу підтримку України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Євроради Шарля Мішеля перед самітом ЄС.

"Сьогодні ми зможемо підписати двосторонню угоду про безпеку з Україною, що є дуже важливим, тому що цим ми надішлемо меседж, що ми маємо намір підтримувати Україну так довго, скільки це знадобиться" , - сказав він.

Мішель також привітав початок переговорів про вступ України до ЄС. На його думку, це додатковий крок, який демонструє прихильність українцям, лідерство та політичну волю для приєднання до Євросоюзу.

Голова Євроради також наголосив, що ЄС буде підтримувати Україну не лише у військовій сфері, але й фінансово.

"Ми прийняли рішення націлитися на доходи від заморожених активів, ухваливши важливі рішення на рівні ЄС. Це означає, що в тижні і місяці, які послідують, перше виділення коштів буде конкретним і ефективним. Ми також працюємо з партнерами з "Великої сімки", щоб надати додаткові 50 млрд євро" , - додав Мішель.

Підписання угоди про гарантії безпеки між Україною та ЄС також прокоментував очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він зазначив, що Європа має надолужити втрачений час в обороні, додавши, що це буде непросто.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, що Україна підписала угоди про гарантії безпеки з майже 20 країнами. Серед них США, Німеччина, Велика Британія, Франція, Данія, Нідерланди, Норвегія.

Як очікується, що сьогодні Україна та Європейський союз підпишуть безпекову угоду. Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселю на саміт ЄС з цією метою.

Як повідомив глава держави, у Брюсселі він також підпише ще дві угоди про гарантії безпеки. Крім того, Зеленський проведе перемовини з лідерами країн Євросоюзу.