Шольц вимагає від ЄС більше грошей на прийом українських біженців

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС повинен виділити більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав, прибувши на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє Politico.

Шольц повідомив, що він написав спільного листа зі своїми польським та чеським колегами, Дональдом Туском та Петром Фіалою, до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, в якому детально виклав цю вимогу.

Ці три країни прийняли найбільшу частку українських біженців, "саме тому, разом з моїми колегами, я вважаю, що настав час прийняти рішення... щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для забезпечення соціальної допомоги (біженцям), професійного навчання, мовних курсів і всіх інших речей, які відіграють певну роль", сказав Шольц.

Дискусія навколо українських біженців у Німеччині активізувалася в останні місяці: деякі політики з правоцентристської опозиції стверджують, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Зокрема, голова ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини. Його пропозицію вже розкритикували партії федеральної коаліції, а також український посол у Німеччині Олексій Макеєв.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.