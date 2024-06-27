Російські дрони атакували Херсонщину: пошкоджено "швидку", поранено водія
Російські війська атакували дронами-камікадзе районний центр Нововоронцовка у Херсонській області, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Херсонська ОВА у Telegram.
"Російські окупанти продовжують атакувати дронами-камікадзе Нововоронцовку".
Повідомляється, що внаслідок одного з ворожих ударів механічних пошкоджень зазнала карета "швидкої", самі медики не постраждали.
Також "прилетіло" по цивільній автівці. За попередньою інформацією, поранено водія транспортного засобу.