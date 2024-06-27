Україна та партнери мають за місяці підготувати план закінчення війни - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та союзники мають протягом кількох місяців розробити план дій за підсумками Саміту миру у Швейцарії, який би змусив Росію до миру. Про це він заявив під час спільної пресконференції із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Брюсселі, повідомляє Дзеркало тижня.

«Зараз нам потрібні наступні кроки. Наступні кроки – це планувати та мати детальний план щодо усіх криз, які породила війна, що приніс Путін на нашу землю. Ми маємо підготувати цей план та покласти його на стіл протягом місяців» , — заявив Зеленський.

Він додав, що в України немає багато часу, адже вона втратила велику кількість захисників та цивільних. Тому війна не має тривати роками, а план щодо її врегулювання має бути готовим до другого Саміту миру, підкреслив голова держави.

Зеленський також додав, що він не перебуває у контакті з очільником Кремля Владіміром Путіним, адже він «не має жодного плану, крім одного – затягнути війну на якомога більший термін». Проте президент зазначив, що діалог з Росією можуть вести партнери України.