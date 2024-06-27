Туск заявив, що Польща завершує підготовку безпекової угоди з Україною

Варшава завершує підготовку безпекової угоди з Києвом. Про це заявив у четвер польським журналістам у Брюсселі перед засіданням Європейської ради глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

“Ми завершуємо підготовку безпекової угоди з Україною” , - поінформував Туск.

Глава польського уряду зазначив, що перед засіданням Євроради він також має важливу зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським, що стосується двосторонніх польсько-українських відносин.

За його словами, сьогоднішній день є “дуже важливим як для Польщі, так і для України”.

Туск підкреслив, що він доклав максимум зусиль для прийняття Євросоюзом політики нових пріоритетів, що стосується безпеки, боротьби з нелегальною міграцією і захисту зовнішніх кордонів ЄС із Росією і Білоруссю завдяки інвестуванню у їх зміцнення. На його переконання, це посилить безпеку польського кордону і дасть змогу ефективно протидіяти нелегальній міграції на кордоні з РБ.

Туск підкреслив, що ЄС у безпековій угоді з Україною взяв на себе зобов’язання, про які йшлося останнім часом. На його переконання, ці “зобов’язання мають важливе символічне значення”.

Відповідаючи на запитання, чи ці зобов’язання ЄС щодо України не є заслабкими, Туск підкреслив, що “якби вони були слабкими і не мали великого значення, то президент Зеленський не приїхав би сьогодні особисто брати участь у цій урочистості”.

Він зазначив, що завжди можна очікувати на більше, але не потрібно нарікати, оскільки у питанні підтримки України ЄС в останні роки значно просунувся уперед.