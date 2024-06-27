Україна рухається до членства в Євросоюзі зі швидкістю світла - Боррель
Графік, з яким Україна рухається до членства в Європейському Союзі, і бажання інших країн зробити її членом дуже відрізняються від інших кандидатів на вступ. Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.
«Я ніколи не бачив такого сильного бажання зробити країну членом Європейського Союзу, як у випадку України», – зазначив він.
Боррель зауважив, що раніше процес розширення ЄС не був дуже динамічним, але Україна і її політичні та військові обставини створили нову динаміку.
«Я ніколи не бачив, щоб процес йшов так швидко, як в Україні. Ніколи. Велика різниця з кимось іншим. Міжурядова конференція вже запустила переговорний процес. Якщо порівнювати графік того, що відбувається в Україні, з іншими справами, то ми біжимо зі швидкістю світла», – наголосив високий представник ЄС.
Він висловив впевненість, що наша держава скористається історичною нагодою стати членом ЄС у рекордний термін.