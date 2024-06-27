Україна рухається до членства в Євросоюзі зі швидкістю світла - Боррель

Графік, з яким Україна рухається до членства в Європейському Союзі, і бажання інших країн зробити її членом дуже відрізняються від інших кандидатів на вступ.﻿ Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

«Я ніколи не бачив такого сильного бажання зробити країну членом Європейського Союзу, як у випадку України» , – зазначив він.

Боррель зауважив, що раніше процес розширення ЄС не був дуже динамічним, але Україна і її політичні та військові обставини створили нову динаміку.

«Я ніколи не бачив, щоб процес йшов так швидко, як в Україні. Ніколи. Велика різниця з кимось іншим. Міжурядова конференція вже запустила переговорний процес. Якщо порівнювати графік того, що відбувається в Україні, з іншими справами, то ми біжимо зі швидкістю світла» , – наголосив високий представник ЄС.

Він висловив впевненість, що наша держава скористається історичною нагодою стати членом ЄС у рекордний термін.