Армія РФ не здатна на "значні прориви" в Україні - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські війська не здатні на "значні прориви" на полі бою в Україні, тоді як Київ ударами вглиб території Росії завдає їй значних уражень.﻿ Про це Столтенберг розповів в інтерв’ю агентству AFP, повідомляє Європейська правда.

"І у нас немає жодних інших ознак або причин вважати, що Росія має можливості, сили для значних проривів" , - сказав він.

Столтенберг зазначив, що Росія почала черговий наступ в Україні протягом весни-літа, "але поки що лише з незначними успіхами".

Генсек Альянсу, однак, застеріг, що Росія, найімовірніше, "продовжить просуватися по лінії фронту" і завдавати авіаударів по Україні.