Кличко повідомив про вибух на енергооб'єкті у Києві
На енергооб'єкті у Шевченківському районі Києва у четвер, 27 червня, стався вибух. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"На енергооб'єкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Усі служби прямують на місце", - написав Кличко.
Пізніше Кличко уточнив, що на трансформаторній підстанції у Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання. Це призвело до задимлення.
"Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та постраждалих немає. Екстрені служби на місці", - написав мер.