Кличко повідомив про вибух на енергооб'єкті у Києві

На енергооб'єкті у Шевченківському районі Києва у четвер, 27 червня, стався вибух. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"На енергооб'єкті в Шевченківському районі столиці стався вибух і пожежа. Усі служби прямують на місце" , - написав Кличко.

Пізніше Кличко уточнив, що на трансформаторній підстанції у Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання. Це призвело до задимлення.