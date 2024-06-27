Україна може незабаром отримати 6 млрд євро, заблоковані Угорщиною

Гроші з Фонду допомоги Україні та транш військової допомоги ЄС для України в рамках Європейського фонду миру, що разом становлять близько 6 мільярдів євро, "заморожені" Угорщиною, можуть бути невдовзі розблоковані.﻿ Про це у Брюсселі перед початком засідання Європейської ради заявив прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, повідомляє Укрінформ.

«Ми все ще не дійшли згоди навколо цього питання, на цей час це було неможливим. Але я сподіваюся, що ми зможемо знайти рішення. Тому що фінансові засоби є в наявності, у тому числі (надходження – ред.) від заморожених активів. Тож це не питання щодо відсутності фінансування, це питання, як його виконати» , - сказав керівник уряду Бельгії.

Він висловив впевненість, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Брюсселя для зустрічі з європейськими лідерами, зможе відчути їх підтримку. За словами Де Кроо, підписані сьогодні безпекові зобов’язання між Україною і ЄС є дуже важливим кроком у цьому напрямку. Кілька тижнів тому Бельгія уклала подібний документ з Україною на національному рівні.

«Саме тому нам необхідні такі зустрічі Європейської ради. Інколи люди є песимістичними до того, як Європейська рада починається, але часто, наприкінці, ми досягаємо багато за столом переговорів» , - додав де Кроо.

Він зазначив, що протягом бельгійського головування в ЄС, яке добігає завершення, вдалося зробити багато в контексті підтримки України. Були погоджені 13-й та 14-й пакети санкцій проти РФ, були відкриті обговорення навколо входження України до ЄС, досягнута угода навколо використання прибутку від заблокованих активів.