Оприлюднено тексти безпекових угод України з Естонією та Литвою

Офіс президента України опублікував тексти безпекових угод з Естонією та Литвою, які підписали 27 червня у Брюсселі у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України, повідомляє Європейська правда.

Згідно з документом, основними компонентами безпекових зобов'язань Естонії перед Україною в межах угоди є:

всебічна підтримка України для самозахисту і відновлення територіальної цілісності;

підтримка реконструкції, гуманітарної допомоги та реформ;

політична підтримка та робота над притягнення Росії до відповідальності;

підтримка інтеграції України до ЄС та НАТО.

"Уряд Естонії поставив за мету виділяти на військову підтримку України щонайменше 0,25% ВВП щорічно з 2024 до 2027 року. Естонія продовжуватиме різнобічну підтримку України протягом десятирічного терміну дії цієї Угоди", – зазначено у документі.

У тексті нагадують, що з 24 лютого 2022 року загальна військова допомога Естонії Україні склала 500 мільйонів євро – понад 1,3% ВВП країни. У 2024 році військова підтримка України з боку Естонії становить понад 100 мільйонів євро.

Основні компоненти безпекових зобов’язань в угоді з Литвою – це:

регулярні зустрічі сторін у межах стратегічного та політичного діалогу з усіх питань, що стосуються оборони України від агресора та перемоги України;

надання Литвою військової, гуманітарної та фінансової підтримки Україні для захисту та відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів;

поглиблення взаємовигідного співробітництва у сфері безпеки;

зміцнення економічної й енергетичної стабільності та стійкості України;

підтримка якнайшвидшого руху України до членства в НАТО, зокрема шляхом надання допомоги Україні у виконанні порядку денного реформ і подальшому підвищенні оперативної сумісності з НАТО, обміну литовським досвідом і знаннями;

підтримка набуття Україною повноправного членства в ЄС.

У розділі щодо військової підтримки зазначено, що Литва "прагнутиме щорічно надавати Україні безпекову та оборонну підтримку в розмірі 0,25% її річного ВВП" та зазначають, що у 2024 році литовська допомога досягла майже 80 млн євро, з яких 35 млн – на чеську ініціативу закупівлі боєприпасів, і "збільшиться завдяки подальшим пакетам протягом цього року".