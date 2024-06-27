Нова місія НАТО для України: Столтенберг та NYT розкрили подробиці

На Вашингтонському саміті генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує від країн-членів Альянсу згоди, що блок керуватиме координацією допомоги Україні – для цього буде створено нову місію в німецькому місті Вісбаден. Про це урядовець заявив під час пресконференції у штаб-квартирі блоку, повідомляє Ліга.net.

За його словами, на саміті головним питанням буде підтримка НАТО України.

Диктатор Володимир Путін вважає, що він "може нас пережити" – і важливо, аби країни-члени Альянсу продемонстрували, що це не так, і вони готові підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, пояснив Столтенберг.

Генсек НАТО очікує: лідери країн-членів блоку погодяться з тим, що Альянс керуватиме координацією допомоги з питань безпеки та підготовки для України.

Для реалізації цього буде створено нове командування НАТО у німецькому Вісбадені – щоб координувати навчання та надання допомоги Україні у сфері безпеки, зазначив Столтенберг.

Також посадовець очікує, що лідери домовляться про "довгострокову обіцянку підтримки України" та дадуть "чітке повідомлення про шлях України до членства в НАТО".

Раніше про створення нової місії НАТО у Вісбадені з посиланням на посадовців США та Альянсу повідомило американське видання The New York Times.

За даними ЗМІ, буде створено нову місію – NSATU (Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України), вона працюватиме над тим, щоб зменшити "дублювання та ускладнення", пов’язані з різними видами озброєнь, котрі надають Україні.

Наприклад, заявили джерела, до таких проблем належить нещодавня пропозиція Франції надати невизначену кількість літаків Mirage: Україна вже з усіх сил працює над підготовкою пілотів та застосування американських F-16, а Mirage – це такий самий складний літак, котрий потребує іншої підготовки, запчастин і технічного обслуговування, що може завдати шкоди українським спроможностям.

Медіа пише, що NSATU базуватиметься на військовому об’єкті Сполучених Штатів у німецькому Вісбадені, а очолюватиме її тризірковий генерал — ймовірно, американець — котрий підпорядковуватиметься безпосередньо командувачу Збройних сил США в Європі генералу Крістоферу Каволі.

Така конфігурація має захистити місію від будь-яких політичних змін у Вашингтоні, заявив Іво Даалдер, колишній американський посол в НАТО, проінформований про план.

"Це спроба захиститися від Трампа та свідома спроба зблизити Україну та НАТО, щоб підтримати Україну сьогодні, а також у майбутньому" , — сказав Даалдер.

Нова місія НАТО також включатиме вже наявну групу США, яка дислокується у Вісбадені та працює над постачанням озброєння та навчанням персоналу, зауважило NYT.