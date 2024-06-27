Суд відправив за ґрати 5 бойовиків, які штурмували Авдіївку, Бахмут та Роботине

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув'язнення отримали ще п'ять зрадників, які воювали проти Сил оборони на Донеччині та Запоріжжі. З посиланням на дані Служби безпеки України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чотирьох зловмисників українські захисники взяли в полон під час боєзіткнень у районах Бахмута та Авдіївки, ще одного затримали під час бойових дій під Роботиним.

Повідомляється, що один із засуджених є мешканцем тимчасово окупованого Донецька. У 2015 році він вступив до підконтрольної РФ "народної міліції ДНР" та воював проти сил АТО на сході України. Після початку повномасштабної війни бойовик "перевівся" до снайперського підрозділу окупаційних угруповань Південного військового округу РФ. У його складі зрадник вів прицільний вогонь по вогневих позиціях ЗСУ під Авдіївкою.

Ще один злочинець – житель Криму, який відбував покарання за тяжкі злочини. З в’язниці він добровільно долучився до окупаційних загонів "шторм-V". Після нетривалої підготовки на полігонах тимчасово окупованої частини Запорізької області його призначили стрільцем штурмового підрозділу рашистів та відправили у напрямку Роботиного.

Серед інших засуджених – вогнеметник та двоє стрільців ворожих угруповань "Восток" та "Кальміус", які воювали проти Сил оборони в районах Оленівки та Волновахи.

На підставі доказової бази слідчих Служби безпеки суд визнав бойовиків винними за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації); ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування); чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.