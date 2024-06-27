Генштаб: найгарячіше на Торецькому і Покровському напрямках

На фронті цієї доби кількість боєзіткнень зросла до 104, майже половина з них відбулась на Торецькому та Покровському напрямках.﻿ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України про ситуацію станом на 19:00 четверга, 27 червня.

«Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104. Найгарячіше зараз на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів за сьогодні» , - ідеться у повідомленні.

На Харківському напрямку агресор намагався атакувати тричі. Тривають бої в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій російських військ. Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

На Краматорському напрямку росіяни посилили тиск в районі Часового Яру. Йдуть два бої. Загалом за сьогодні ворог атакував тут п’ять разів.

На Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ РФ, три атаки ще продовжуються. Агресор застосував авіацію та бомбардував Торецьк КАБами.

На Покровському напрямку загарбники не зменшують тиску. Від початку доби ворог 23 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

Додалась одна ворожа спроба атакувати на Придніпровському напрямку. Загалом, за день, це вже сьома, шість - відбито.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.