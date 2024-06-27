НАТО на саммите обсудит с партнерами взаимодействие РФ с Ираном, КНДР и Китаем

На майбутньому саміті у Вашингтоні представники країн-членів НАТО зустрінуться з Азійсько-Тихоокеанськими партнерами через те, що Іран, Північна Корея та Китай допомагають Росії вести війну проти України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції у штаб-квартирі Альянсу з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каллас, повідомляє Ліга.net.

Посадовець анонсував, що члени Альянсу під час саміту звернуться до глобальних партнерів, особливо Індо-Тихоокеанських партнерів та Європейського союзу.

Генсек зазначив: загарбницька війна РФ проти України демонструє, що безпека Альянсу – не регіональна, а глобальна, оскільки Іран та Північна Корея надають зброю, безпілотники та боєприпаси Росії, аби та мала можливість продовжувати бойові дії.

До того ж НАТО бачить, як Китайська народна республіка підтримує російську військову економіку, дозволяючи РФ вести війну проти України, зауважив Столтенберг.

Відповідно, додав посадовець, для Альянсу важливо зустрітися з партнерами з Азійсько-Тихоокеанського регіону – це відбудеться на Вашингтонському саміті.

Саміт НАТО має пройти в американській столиці 9-11 липня.