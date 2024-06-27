США підтвердили руйнування супутника РФ, через який ховалися астронавти на МКС

Командування Космічних сил США підтвердило, що напередодні, 26 червня, виведений з експлуатації російський супутник спостереження "Ресурс-П1" розвалився на фрагменти, що могло становити загрозу для Міжнародної космічної станції, повідомляє Європейська правда.

Національне агентство США з космічних досліджень (NASA) повідомило, що вчора ввечері після 21:00 за середньоєвропейським часом екіпажам на борту Міжнародної космічної станції наказали "сховатися у своїх космічних кораблях як стандартний запобіжний захід".

Це сталося після того, як стало відомо про розпад супутника "на висоті, близькій до висот станції".

"Центр управління польотами продовжував стежити за траєкторією польоту уламків, і приблизно за годину екіпаж отримав дозвіл залишити кораблі, а станція відновила нормальну роботу" , - додали в NASA.

У Командуванні Космічних сил США зазначили, що йдеться про російського супутника спостереження Землі Ресурс-П1, який був виведений з експлуатації у 2022 році, який розпався на "понад 100 елементів, які можна відстежити".

Там додали, що безпосередньої загрози через інцидент немає, але за уламками продовжать стежити.

Великі уламки на орбіті трапляються рідко, але викликають дедалі більше занепокоєння, оскільки космос стає переповненим супутниковими мережами, які є життєво важливими для повсякденного життя на Землі, від широкосмугового інтернету та зв'язку до базових навігаційних послуг.

У 2021 році Росія викликала міжнародний гнів, коли вразила один із своїх непрацюючих супутників на орбіті наземної протисупутникової ракети, випробовуючи свої системи озброєнь.

А на початку року розвідка США повідомила про "серйозну загрозу національній безпеці", пов'язану з можливим розміщенням російської ядерної зброї у космосі.