Україна та США обговорюють з Ізраїлем передачу 8 систем Patriot - FT

Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.﻿ З посиланням на Financial Times, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними FT, угода ще не є остаточною, однак вона ймовірно передбачає те, що Patriot будуть спочатку відправлені з Ізраїлю до США, а потім доставлені в Україну.

Також джерело FT зауважило, що, хоча передача всіх восьми систем обговорюється, не всі вони можуть бути відправлені в Україну. При цьому в Україні не підтвердили факт перемовин.

"Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot. Ми ще раз закликаємо всі країни, які мають такі системи, надати їх Україні" , - сказав Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

Видання пише, що окрім переговорів між США та Україною, відбулися також прямі переговори між Ізраїлем та Києвом про передачу Patriot.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що завдяки допомозі від партнерів Україна зменшує розрив у військових спроможностях з Росією, але потребує більше систем ППО та далекобійної зброї.

Зокрема, днями Румунія оголосила про рішення передати Україні свою систему Patriot. Точна дата передачі ППО не розголошується.

Ще одну систему Patriot Україна отримає від Нідерландів. Крім того, ще одна країна, яка вирішила залишитися анонімною, також приєднається до цього постачання.