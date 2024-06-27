Орбан заявив, що не підтримує повторне призначення фон дер Ляйєн президентом ЄК

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів заявив, що "не може" погодитися на повторне призначення Урсули фон дер Ляйєн головою Єврокомісії. Його заяву опублікував речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє Європейська правда.

Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн, та звинуватив її у тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини упереджено.

Він також заявив, що коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання – "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали – для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману", та що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.

"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою" , – заявив Віктор Орбан.

Як відомо, прем’єрка Італії Джорджія Мелоні обурилася тим, що її політичну групу не залучили до обговорення розподілу посад перед самітом лідерів. Неофіційно повідомляють, що вона навіть ігнорувала дзвінки кількох лідерів, що спричинило побоювання з приводу того, як вона буде діяти під час саміту.

Прем’єр Польщі Дональд Туск, який входить до "ЄНП", запевнив у повазі до Джорджії Мелоні та Італію, і стверджує, що до такого формату обговорень вдалися для "спрощення процесу", а фінальне рішення все одно за лідерами.