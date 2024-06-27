СБУ викрила топ-менеджерів меблевої компанії з Харкова, які працювали на РФ

Служба безпеки України затримала чотирьох керівників харківської меблевої компанії, яких підозрюють у співпраці з РФ. З посиланням на дані пресслужба СБУ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що підозрювані вели бізнес із компаніями, які співпрацюють з державними установами країни-агресора, зокрема, з підсанкційними ПАТ Сбербанк і АТ Тинькофф.

Ще одним клієнтом установи була російська корпорація Ростелеком, яка забезпечує зв’язком окупаційні угруповання.

Як повідомили у СБУ, для незаконної торгівлі керівники харківського підприємства задіяли мережу контрольованих ними комерційних структур на території Росії та Близького Сходу.

Для того, щоб приховати схему, вони перенесли частину виробничих потужностей на контрольоване підприємство за кордоном.

Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту харківської компанії співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які використовувалися у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чотирьом затриманим про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також триває розслідування для притягнення відповідальності всіх винних людей, зокрема тих, хто переховується в Росії.