У Казахстані заявили, що не видадуть Україні підозрюваного у замаху на Садикова

Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заперечує, що влада країни була зацікавлена у вбивстві казахського опозиційного активіста Айдоса Садикова в Києві. Про це З посиланням на Радіо Азаттик, повідомляє Новое время.

«Будь-які заяви про те, що Казахстан був зацікавлений, якісь наші державні органи були зацікавлені - це провокації та інсинуації, які не відповідають дійсності» , — зазначив Ашимбаєв.

Він також заявив, що до розслідування інциденту приєдналась Генеральна прокуратура Казахстану, яка перебуває на зв’язку з українським відомством. Тому, за словами Ашимбаєва, заяви про зацікавлення Казахстану в усуненні журналіста «повністю не відповідають реальності» та «є прямими провокаціями для залучення країни до геополітичних ігор».

Ашимбаєв також заявив, що Казахстан не видасть Україні підозрюваного в замаху на Айдоса Садикова. За словами голови сенату парламенту, це принцип держави.