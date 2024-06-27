У Казахстані заявили, що не видадуть Україні підозрюваного у замаху на Садикова
Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заперечує, що влада країни була зацікавлена у вбивстві казахського опозиційного активіста Айдоса Садикова в Києві. Про це З посиланням на Радіо Азаттик, повідомляє Новое время.
«Будь-які заяви про те, що Казахстан був зацікавлений, якісь наші державні органи були зацікавлені - це провокації та інсинуації, які не відповідають дійсності», — зазначив Ашимбаєв.
Він також заявив, що до розслідування інциденту приєдналась Генеральна прокуратура Казахстану, яка перебуває на зв’язку з українським відомством. Тому, за словами Ашимбаєва, заяви про зацікавлення Казахстану в усуненні журналіста «повністю не відповідають реальності» та «є прямими провокаціями для залучення країни до геополітичних ігор».
Ашимбаєв також заявив, що Казахстан не видасть Україні підозрюваного в замаху на Айдоса Садикова. За словами голови сенату парламенту, це принцип держави.
«Це в цілому принцип, не щодо цієї ситуації: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам», — заявив Ашимбаєв.