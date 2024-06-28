ISW проаналізував "повзучий наступ" росіян на Торецькому напрямку

Експерти Інституту вивчення війни проаналізували і дали оцінку "повзучому наступу" росіян на Торецькому напрямку, який підтверджує стратегію Кремля війни на виснаження, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Російські війська підтримують темп своїх наступальних операцій на Торецькому напрямку з моменту активізації в цьому районі 18 червня і, ймовірно, мають на меті зменшити українське угруповання в цьому районі, але наразі ймовірність швидкого просування російських військ під Торецьком є низькою.

Як зазначають аналітики, російські війська залучили до цієї операції лише обмежені сили, що свідчить про те, що вони продовжують надавати перевагу поступовому просуванню шляхом послідовних штурмів, а не оперативно значущим досягненням шляхом швидкого маневру.

Російські війська збільшили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку (на південний захід від Часового Яру та на північний схід від Авдіївки) в ніч на 18 червня після загальної неактивності на цій ділянці фронту.

Російські війська досі проводили переважно фронтальні атаки з використанням важкої піхоти на невеликі населені пункти на південь і схід від Торецька і ще не проводили жодних значних механізованих штурмів у цьому районі.

Проте окупанти ще не досягли жодних помітних тактичних успіхів у цій місцевості.

На думку експертів, війська РФ намагаються скористатися тим, що відновлені російські наступальні операції на півночі Харківської області відволікають і закріплюють українські сили з інших ділянок фронту, щоб досягти успіху на критично важливих ділянках фронту, зокрема в Донецькій області.

Чим далі російські війська просуватимуться в районі Часового Яру та на північний захід від Авдіївки, не досягаючи аналогічних успіхів на Торецькому напрямку, тим глибшим буде український виступ на Торецькому напрямку, з якого українські війська зможуть вести планомірний вогонь по безпосередніх тилах російського наступу в напрямку Часового Яру та Авдіївки.

Більш глибокий виступ в районі Торецька також зробить російські війська більш вразливими до значних українських контратак на південному фронті в напрямку Часового Яру та на північній лінії на Авдіївському напрямку.

В ISW припускають, що російські наступальні операції на Торецькому напрямку свідчать про те, що російське військове командування не вважає можливим проведення широкомасштабної операції з просування в напрямку Костянтинівки з кількох оперативних напрямків.

З іншого боку, російські війська можуть не мати наміру досягати значних тактичних успіхів на Торецькому напрямку і сподіватися, що наступальні операції в цьому районі чинитимуть тиск на українські сили на більш широкому фронті в Донецькій області і сприятимуть успіхам у напрямку Часового Яру та Авдіївки.

Наразі ISW оцінює швидкі тактичні успіхи Росії на Торецькому напрямку як малоймовірні. Тим не менш, російські війська можуть мати намір проводити послідовні наступальні операції в цьому районі, щоб досягти повзучого тактичного виграшу, як це відбувається на всьому театрі військових дій.

Повільні наступальні операції російських військ на Торецькому напрямку відповідають сформульованій правителем Росії Володимиром Путіним теорії перемоги, яка засвідчує, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, не давати Україні можливості проводити успішні операційно значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських військ.

Захід повинен проактивно надавати українським силам необхідне обладнання та озброєння в тому обсязі, в ті терміни і з тією регулярністю, які потрібні оборонцям для проведення операцій зі звільнення значних територій окупованої України і розвінчання віри Путіна в те, що він зможе поступово поглинути Україну, якщо швидка повна перемога виявиться недосяжною, – підсумовують аналітики.

Ключові висновки ISW за 27 червня: