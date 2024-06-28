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ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та збили російський літак

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та збили російський літак
Фото: Facebook

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знешкодили 1 170 окупантів, а також збили літак російських загарбників, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 540 490 (+1 170) осіб,
  • танків ‒ 8066 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
  • артилерійських систем – 14423 (+60) од,
  • РСЗВ – 1109 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 871 (+3) од,
  • літаків – 360 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
  • крилатих ракет ‒ 2329 (+5),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
  • спеціальної технік ‒ 2431 (+11).

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