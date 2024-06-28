ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та збили російський літак
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знешкодили 1 170 окупантів, а також збили літак російських загарбників, повідомляє Українська правда.
Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 540 490 (+1 170) осіб,
- танків ‒ 8066 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
- артилерійських систем – 14423 (+60) од,
- РСЗВ – 1109 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 871 (+3) од,
- літаків – 360 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
- крилатих ракет ‒ 2329 (+5),
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
- спеціальної технік ‒ 2431 (+11).