Байден: Перемога Трампа на виборах призведе до Третьої світової війни

Перемога Дональда Трампа на виборах президента США призведе до Третьої світової війни, переконаний його суперник, чинний глава держави Джо Байден, повідомляє Ділова столиця.

Про це Джо Байден заявив під час дебатів з Дональдом Трампом, які транслювало "Суспільне".

Критикуючи Байдена, Трамп сказав: "Він приведе нас до Третьої світової війни, а ми ближче до Третьої світової війни, ніж будь-хто може собі уявити".

У відповідь Байден наголосив, що Третя світова розпочнеться, якщо Трамп знову стане президентом.

"Якщо ви хочете Третю світову війну, дозвольте йому перемогти" , — заявив президент.

Він також назвав ще одну ймовірну умову для початку масштабної війни —

"просто дозвольте Путіну взяти Київ". Пояснюючи це, Джо Байден послався на ст. 5 статуту НАТО, яка зобов'язує держави-члени захищати одна одну у разі нападу. "Тоді у вас війна" , — резюмував він.

Як повiдомлялось, Дональд Трамп назвав неприйнятними для США пропозиції президента РФ Володимира Путіна щодо України, але водночас заявив, що Україна не виграє війну.