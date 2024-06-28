У Чорному та Азовському морях помічені 3 російські носії "Калібрів"

В Чорному й Азовському морях станом на ранок 28 червня зафіксовано перебування 10 російських кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

За інформацією військових, станом 06:00 помічено:

в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з них є носієм крилатих ракет "Калібр";

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Крім того, зафіксовано 2 ворожі кораблі в Середземному морі. Обидва є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Також у ВМС ЗСУ додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом минулої доби найгарячішими напрямками фронту залишалися Торецький, Покровський та Курахівський. Зокрема, на Покровському напрямку армія РФ втратила понад 300 солдатів.