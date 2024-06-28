ОВА: Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, загинула жінка

У результаті обстрілу російськими загарбниками населеного пункту Золота Балка Херсонської області загинула мирна мешканка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Російські війська вбили жительку Золотої Балки. Учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка".

Голова ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

Нагадаємо:

27 червня російські окупанти атакували FPV-дроном цивільну машину в Нововоронцовці Херсонської області, постраждав 62-річний чоловік та жінка.