ОВА: Росіяни обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, загинула жінка
У результаті обстрілу російськими загарбниками населеного пункту Золота Балка Херсонської області загинула мирна мешканка, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Російські війська вбили жительку Золотої Балки. Учора ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка".
Голова ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблої.
Нагадаємо:
27 червня російські окупанти атакували FPV-дроном цивільну машину в Нововоронцовці Херсонської області, постраждав 62-річний чоловік та жінка.