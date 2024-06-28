Шмигаль: Генераторами забезпечені понад 12 тисяч українських шкіл

На сьогодні в закладів освіти України є понад 12 тис генераторів. На кінець навчального року приблизно 50% шкіл могли забезпечити освітній процес завдяки альтернативним джерелам живлення, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами наради з головами ОВА щодо підготовки до нового навчального року.

За інформацією Міністерства освіти, у 2024 році очно працюють понад 7,3 тисячі шкіл (58%), де навчається більш ніж 1,7 млн учнів. 2,4 тисячі (19%) шкіл працюють дистанційно та 2,8 тисячі (22%) — змішано.

Цьогоріч уряд передбачив 2,5 млрд грн на облаштування безпечних умов у школах. Уже розподілено кошти на 50 проєктів. Загалом укриттями забезпечено 10,5 тисяч шкіл. У понад 5 тисячах є умови для організації навчання в сховищах.

Крім цього, 1 млрд грн цьогоріч виділять на придбання шкільних автобусів.

Глава уряду також дав завдання керівникам областей обстежити освітні заклади на предмет їхньої готовності до наступного опалювального сезону.

Нагадаємо:

Міносвіти доручило закладам освіти, установам та організаціям, які належать до його сфери управління, економити електроенергію шляхом припинення використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення будівель.