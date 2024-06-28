Зеленський у День Конституції нагадав українцям про ключовий обов'язок

Під час війни на перший план виходить ключовий обов’язок держави та народу — захист України, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до Дня Конституції.

"Перше слово першої статті нашої Конституції — "Україна". І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав насамперед не про себе, хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції. Захист України — це найважливіші функції держави та справа всього українського народу" , — сказав він.

За словами президента, відданість цьому щодня доводять мільйони українців — на передовій й в тилу.

"Вони б’ються, допомагають, лікують, будують, виробляють снаряди. Пожежники, що долають вогонь, енергетики, що долають темряву, кожен, хто створює робочі місця, і кожен, хто працює. А всі разом — народ, який творить Україну на опорах волі, свободи та права — основних засадах Конституції України" , — каже Зеленський.

Глава держави зазначив, що рух України до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний.

"Він відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп’янському, Запорізькому, Сіверському, напередодні я був на Покровському… Та на інших, багатьох, багатьох напрямках. Цей шлях, він, складний, але Україна його здолає. Бо ми проходимо його разом, у кожному куточку України. Яка, безумовно, є європейською державою. І яка неодмінно буде мирною" , — наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що Конституція України — людиноцентрична, а війна Росії проти України — людинонищівна.

"Путін завдає ударів не тільки по нашій землі. Щодня він б’є по конституційних свободах українців. Він стріляє та вбиває наші права, він атакує невід’ємне право на життя, розвиток, достаток, право на власний вибір. Усі права наших дітей. Усі, гарантовані Конституцією України, права наших людей. Право всього нашого народу та нашої країни — це право на мир" , — переконаний він.

"Тому кожен день нашого спротиву — це боротьба не лише за наші суверенні території, а й передусім за наші суверенні права, за наші людські права. Ті принципи, за якими ми жили до війни. І за якими будемо жити після перемоги. Як громадяни України. Незалежної, вільної, успішної. України — частини об’єднаної Європи, частини глобального світу" , — резюмував президент.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила Конституцію 28 черня 1996 року.