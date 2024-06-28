На центральному вокзалі Києва потяги притримують на 10 хвилин: що сталося

Проїзд до центрального вокзалу у Києві частково заблокований через дії протестувальників, всі відправки будуть притримувати на 10 хвилин, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин" , – повідомили в УЗ.

В "Укрзалізниці" також порадили киянам тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу.