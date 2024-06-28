Прикордонники фіксують збільшення кількості підроблених документів на кордоні

Держприкордонслужба констатує, що в 2024 році майже удвічі збільшилася кількість спроб незаконного перетинання кордону громадянами з використанням підроблених документів. Водночас прикордонники удосконалюють методи виявлення фальшивок, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ДПСУ.

"В сучасних умовах стрімкого розвитку поліграфічних технологій, правопорушники постійно удосконалюють способи фальсифікації документів.

До прикладу, цього року, у порівнянні з минулим роком, майже удвічі збільшилася кількість спроб незаконного перетинання кордону громадянами з використанням підроблених документів. З початку 2024 року прикордонники виявили понад 700 сфальшованих документів.

Також на 6 % збільшилася кількість виявлених транспортних засобів з підробленими, несправними документами, а також номерами агрегатів які не відповідають записам у реєстраційних документах".

Водночас у ДПСУ наголошують, що прокордонники постійно удосконалюють методи виявлення фальшивок.

Зокрема експерти Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби продовжують проводити курси мультиплікації з протидії використанню підроблених документів.