У Києві частково зупинили "зелену" гілку метро: що сталося

У Києві закрили кілька станцій метро на "зеленій" гілці. Причина - потрапляння пасажира під потяг, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, на станції метро "Золоті ворота" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликали медиків і правоохоронців.

"Зелену" лінію метрополітену частково зупинили. Станції "Золоті ворота", "Палац спорту" та пересадочний вузол "Золоті ворота" - "Театральна" зачинені на вхід для пасажирів.

Рух поїздів організовано від станції "Червоний хутір" до "Кловської" та від "Сирця" до "Лук'янівської".

Нагадаємо, це другий подібний випадок за останні дні. У четвер, 27 червня, пасажир потрапив під потяг метро у Києві. Це сталося на "червоній" гілці підземки.

Внаслідок інциденту закривали станції "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет" та "Театральна". У мережі писали, що під потяг потрапив підліток.