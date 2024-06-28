Британська розвідка оцінила наслідки удару по місцях зберігання "Шахедів" у Росії

Розвідувальна спільнота Великої Британії проаналізувала удар українських сил по військовому полігоні у російському місті Єйськ, де зберігались безпілотники різних типів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 28 червня.

Розвідка нагадує, що після того, як Україна успішно позбавила Росію можливості встановити контроль над повітряним простором над Україною, Росія була обмежена в можливості використовувати свою авіацію.

Щоб подолати цей недолік, Росія стала сильно залежати від широкого використання відносно недорогих безпілотників, які використовуються для придушення української протиповітряної оборони і атак на військові і цивільні об'єкти поза межами досяжності російської артилерії.

21 червня українська сторона повідомила про удар по російському 726-у навчальному центру ППО на аеродромі Єйська.

Ця база є однією з щонайменше п'яти, з яких Росія здійснює атаки на Україну за допомогою безпілотників. Повідомляється, що в результаті цього удару було знищено 120 БПЛА різних типів і поранено 9 осіб.

Розвідка припускає, що в короткостроковій перспективі ці удари спричинять певні перебої в здатності Росії використовувати БПЛА для ударів по цілях в глибині української території з цих місць.

Однак РФ, швидше за все, розосередить свої вразливі бази для операцій з БПЛА, а отже, цей вплив, ймовірно, буде тимчасовим.

"Схоже на те, що Україна скористається своїми нещодавніми успіхами і продовжить кампанію протидії БПЛА на шкоду Росії", – додали у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії відзначило першу річницю "маршу за справедливість" групи Вагнера у своєму розвідувальному огляді щодо російсько-української війни від 24 червня.

Також розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України.