У РФ розмірковують, як боротися з дронами США над Чорним морем

Міністр обороні РФ Андрій Білоусов дав доручення своїм військовим подумати та запропонувати, як реагувати на безпілотники США, які здійснюють розвідку над Чорним морем та вказують цілі ЗСУ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє міноборони РФ, російські пропагандисти.

Згідно з повідомленням, російських військових турбує збільшена інтенсивність польотів стратегічних безпілотних літальних апаратів США над акваторією Чорного моря, де знаходиться флот окупантів.

В оборонному відомстві РФ скаржаться, що БПЛА здійснюють розвідку та цілевказівку високоточної зброї українських захисників для завдання ударів по російських військових об’єктах.

В Міноборони РФ також натякнули, що польоти американських БПЛА начебто "підвищують ймовірність інцидентів у повітряному просторі з літальними апаратами повітряно-космічних сил Росії" і це "збільшує ризик прямої конфронтації альянсу з Російською Федерацією".