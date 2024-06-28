У Донецькій області росіяни вбили п'ятьох людей, ще 20 отримали поранення

За минулу добу, 27 червня, у Донецькій області внаслідок російської агресії п'ятеро людей загинули, 20 дістали поранень, повідомляє Ділова столиця.

Про це начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram-каналі.

За його інформацією, 27 червня росіяни вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Кураховому, по 1 у Торецьку, Ясеновому і Сіверську. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення.

Як уточнили в ОВА поранені шестеро людей у Селидовому, по троє постраждалих зафіксували у Торецьку і Північному. По двоє людей зазнали поранень у Кураховому, Дачному і Нью-Йорку, по одному – у Ясеновому та Гірнику.

Загалом від початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 2029 людей, поранено 5175 осіб. Втім ці цифри наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як писала "ДС", 28 червня правоохоронці затримали ще одного російського агента, який шпигував за Силами оборони в Донецькій області.