Стратком опублікував карту уражених російських літаків з початку 2024 року

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що від початку 2024 року Сили оборони уразили понад 30 російських військових літаків, повідомляє Українська правда.

Про це пише СтратКом у соцмережах.

Зазначається, що зокрема уражені:

- дев'ять Су-25;

- один Су-57;

- два МіГ-31;

- близько 13 Су-34;

- один Су-35;

- один Су-35С;

- два літаки А-50;

- один Іл-22М11;

- один Ту-22М3.

Окремо наголошується, що кількість літаків, їх моделі та модифікації, а також місця ураження вказані умовно. Деякі з літаків отримали ураження, але могли повернутись на аеродроми на тривалий ремонт. Крім того, в деяких випадках моделі знищених літаків було неможливо достовірно встановити. Інформація буде оновлюватись і доповнюватись, зазначив СтратКом.