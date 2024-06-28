Повітряні сили: Росія почала використовувати велику кількість розвіддронів

Росія почала використовувати велику кількість розвідувальних дронів. Окупанти шукають об'єкти на території України, зокрема енергетичні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника Повітряних сил Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Ми бачимо, що ворог застосовує розвідувальні безпілотні літальні апарати у великій кількості", - сказав речник.

Євлаш зазначив, що російські загарбники намагаються розвідати території, де знаходяться ті чи інші об'єкти, в тому числі енергетичні. Після цього росіяни намагаються уразити їх балістичними ракетами чи керованими авіаційними.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що за минулу добу на півдні та сході України сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих дронів. Серед них два ударні типу "Ланцет", а також розвідувальні Zala, SuperCam та "Орлан-10".

Тип ще одного розвідувального безпілотника, який знищили українські захисники, уточнюється.

Удар по Одесі 28 червня

Сьогодні вдень в Одесі пролунав вибух. Перед цим було відомо, що в регіоні працює ППО по ворожому дрону. Пізніше військові попередили про загрозу застосування балістики з Криму.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою.