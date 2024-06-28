Білорусь оголосила про посилення охорони кордону з Україною після інциденту з дроном

Прикордонна служба Білорусі та міністерство оборони країни оголосили про заходи щодо подальшого зміцнення кордону з Україною після інциденту з нібито українським дроном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Прикордонного комітету Білорусі.

"Уздовж кордону регулярно відзначаються розвідувальні польоти українських безпілотних літальних апаратів. Спроби зальоту безпілотників на нашу територію припиняються з використанням штатного озброєння і технічних засобів радіоелектронної боротьби" , - йдеться в повідомленні.

Так, днями в Гомельській області білоруські прикордонники збили квадрокоптер, який нібито рухався з території України вглиб Білорусі.

"Безпілотний літальний апарат був примушений до посадки за 150 метрів від державного кордону. На флеш-карті БПЛА виявлено відеофайли, аналіз яких свідчить, що літальний апарат здійснював розвідку промислових об'єктів, які знаходяться на прикордонній території, а також прикордонної інфраструктури" , - йдеться в повідомленні.

Водночас у Білорусі заявили, що в Гомельській області нібито виявили схованку з "компонентами для виготовлення саморобних вибухових пристроїв".

Реакція України

Керівник Центру протидій дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що прикордонникам Білорусі варто було б спочатку подивитися, чи не виходять із їхньої території російські ДРГ, а потім говорити про прикордоння України.

"Зрозуміло, що від (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна надійшло завдання нагнітати в прикордонні. Але удавати, що нічого не знають про ДРГ із російської армії - це смішно" , - заявив він.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

У лютому 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, білоруські війська також перетнули кордон і зайняли частину українських територій у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Однак окупація виявилася тимчасовою. Силам оборони України вдалося звільнити ці території.

Як заявляв представник ГУР Андрій Юсов, Росія продовжує робити спроби втягнути Білорусь у відкрите військове протистояння з Україною.